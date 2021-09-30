İspanyol basınında Barcelona'nın Pirlo ile görüştüğü iddia edildi

30 Eylül 2021 Perşembe, 10:19

Barcelona'da üst üste gelen kötü sonuçların sonrasında teknik direktör Ronald Koeman'ın geleceği konuşuluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmada Benfica'ya 3-0 mağlup olan Barcelona 50 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta da kaybetmiş oldu. Kötü sonuçların ardından İspanyol basınında Ronald Koeman'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Koeman'ın yerine düşündüğü teknik direktörler arasında Andrea Pirlo da yer alıyor. Laporta'nın, İtalyan teknik adamla görüştüğü iddia ediliyor.

Andrea Pirlo geçtiğimiz sezon Juventus'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ve çıktığı 52 mücadelede 34 galibiyet alabilmişti. Alınan kötü sonuçların ardından ise görevine son verilmişti. Genç teknik adam Juventus'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmamıştı.

Ayrıca Barcelona efsanesi Xavi Hernandez ve Belçika Milli Takımı'nı teknik direktörü Roberto Martinez de Katalan kulübünün gündeminde yer almayı sürdürüyor.