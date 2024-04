İspanyol ekibe kiralanmıştı: Miguel Crespo'dan Fenerbahçe açıklaması!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:40

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:55

Devre arasında Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Crespo'nun açıklamaları şu şekilde:

-"Fenerbahçe ile ekim ayında sözleşme yeniledin, peki neden Rayo'ya geldin?"

"Zor bir durumdu. Sezon başında ayrılmak istedim ama sonra takım arkadaşlarımla ve beni her zaman seven İsmail Kartal ile yaptığım konuşmalar sonucunda kulüpte kaldım. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, çok seviyorum, onlar için her zaman her şeyimi verdim. Ocak ayında yabancı sınırından dolayı bir fırsat vardı. İspanya Ligi'ni merak ettiğim ve deneyimlemek istediğim için ve takıma yabancı limiti nedeniyle yardımcı olmak için geldim.''

''KİMSE BENİ ZORLAMADI''

-"Türkiye'de dev bir takımdan Vallecano'ya geliyorsun, bir oyuncu olarak bu kötü hissettiriyor mu?"

"Bunu eşime söyledim. Gerçekliklerde büyük bir fark var. Tabii ki, Fenerbahçe'de tüm şampiyonlukları kazanmak için oynuyorsunuz ve birdenbire ligde kalmaya çalışan bir kulüptesiniz. Ama buraya gelmek isteyen bendim, bu benim kararımdı, kimse beni bir şey yapmaya zorlamadı, gelmek istedim. Bu nedenle, tamamen memnunum ve hedefimize az ya da çok zorlukla ulaşabileceğimizi biliyorum."

-''Taraftarlarla ilişkileriniz nasıl?''

''Kulübümüz ve stadyum mahallenin tam ortasında. Mahalle halkı, kulübü çok seviyor. Biraz Fenerbahçe taraftarı gibi ama daha küçük ölçekte kulübe fanatikler.''

''JESUS'LA ÇALIŞMAK ZOR''

-''Jorge Jesus ile Türkiye'de çalışmak nasıldı?''

''Zor. Onun kolay bir hoca olduğunu söylemeyeceğim ama kariyerimde onunla çalıştığım için mutluyum. Harika bir hoca ama onunla her gün çalışabilmek için güçlü bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor.

-''Jorge Jesus ile geçirdiğin garip bir anı hatırlıyor musun?''

''Hayır, öyle anlarım yok. Ama dediğim gibi güçlü bir kişiliğe sahip olmalısınız çünkü o herkesten çok şey talep ediyor ve bu günlük hayatınızda yorucu oluyor.

"JESUS'TAN ÇOK FARKLI''

-''Bir süre önce Fenerbahçe ayrıldınız ama mart ayında dahi hala Konferans Ligi'nde en çok top çalan oyuncuydunuz?''

''Özellikle ofansif orta sahada her zaman top çalma yeteneğim vardı. Vítor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle biraz daha geride oynamaya başladım ve top çalmalarıma daha fazla değer verilmeye başlandı. Futbolda en çok yapmaktan hoşlandığım şey yüksek baskı yapmak, topu orada almak ve takım arkadaşlarımla buluşturmak.''

-''Vítor Pereira ile çalıştın. Ne düşünüyorsun?''

''Çok beğendiğim bir antrenör. Jesus'tan çok farklı, çok sakin. Korkusuz bir hırsı var. Bana Fenerbahçe'nin kapılarını açan oydu, sonsuza kadar minnettar kalacağım, onu çok sevdiğimi biliyor. O harika bir antrenör.

''DERBİLER HARİKAYDI''

-''Türkiye'de sizi en çok etkileyen şey neydi?''

''Türkiye'de açık ara en çok hoşuma giden şey kendi evimizde oynamaktı, bu harikaydı. Tüm arkadaşlarıma ve aileme şunu söyledim: "Buraya gelip görmeniz gerekiyor çünkü bunun ne olduğunu size asla anlatarak açıklayamam." Neyse ki çoğu bunu başardı. Taraftarımız hem beni hem de eşimi büyüledi. Eşim, stadyuma gitmeyi çok severdi.''

-''Galatasaray derbileri?''

"Değineceğim bir diğer nokta da buydu. Fenerbahçe'nin en iyi yanı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı büyük maçlardı. Harika maçlar oynuyorduk.''

''GERİ DÖNECEĞİM VE SAVAŞACAĞIM''

-''Geleceğin hakkında ne söylersin?''

"Fenerbahçe ile hala sözleşmem var, Rayo'da kiralık olarak forma giyiyorum. Hırslı bir oyuncuyum, beni tanıyan herkes bilir. Eğer burada kalacaksam, Rayo'nun daha üst sıralar için beni ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir keyifle Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve orada savaşacağım"