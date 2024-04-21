Ali Koç'tan şampiyonluk isyanı: 'Sadece Fenerbahçe'nin kupası yok'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 22:30

Güncelleme: 21.04.2024 - 22:30

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Hafif buruğuz. Bu takımı Avrupa'yı kazansın diye kurduk. Türkiye'de kupayı ve ligi aldık. Yarı finalde elendik. Kadromuz seneye hazır. İnşallah seneye bir iki dokunuşla Avrupa'da daha başarılı oluruz. Kadın basketbolda her şeyi aldık. Erkek voleybol beni mutlu etti. Mütevazi bütçesi olan bir takım. Türkiye'de final oynadı, Avrupa'da çeyrek final yaptılar" dedi.

"DURUMUMUZ BELLİ DEĞİL!"

Erkek voleybol ile ilgili düşüncesini açıklayan Ali Koç "Seneye erkek voleybol takımına yüklenmek istiyorduk ama bizim durumumuz belli değil. Erkek voleybolda Fenerbahçe'nin de kuvvetlenmesi doğru bir atılım olur. Kadınlar kadar ilgi görmüyorlar ama onların performansından gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

Fenerbahçe Beko ve futboldaki son durumla ilgili konuşan Ali Koç "Kadın voleybol, kadın basketbol tamam. Erkek baskette hedefimiz minimum Final Four ve Türkiye şampiyonluğu. Futbolda da tek kupa kaldı. Orada da inşallah şampiyon oluruz" açıklamasını yaptı.

"BİR TEK BİZDE KUPA YOK"

Futbolla ilgili açıklama yapan Ali Koç "Şuna değinmek istiyorum, Fenerbahçe artık isyan ediyor. 'Yeter artık' dedik. 32. hafta itibariyle son 10 senede 700 puanımız var. Galatasaray'ın 700 puanı var. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir altımızdalar. O beş takımdan sadece Fenerbahçe'nin kupası yok. Bu normal değil. Son beş seneye bakın, Fenerbahçe yine puanlamada lider durumda. Onun için şeytan detayda gizlidir derler ya... İsyanımız bu. Fenerbahçe'ye futbolda yaşatılanlar kabul edilemez. Bu sene olur, olmaz.. Fenerbahçe'nin başına gelenler dünyanın hiçbir kulübünün başına gelmemiştir. Özellikle futbol için söylüyorum bunu" dedi.

TFF'NİN KARARINA TEPKİ

Trabzonspor maçında yaşananlar ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapan Ali Koç "Takımımız Trabzon'da linç ediliyor, kendi korumak isteyen oyuncularımız ceza alıyor. Ev sahibine 6 maç ceza veriyorlar, 4'e indiriyorlar. 3 Milyon TL ceza veriyorlar, 448 Bin TL'ye indiriyorlar. Tribünler küfür ettiği için biz 400 Bin TL ceza yiyoruz! Böyle saçma şey olur mu? Ayıp olmasa 1 maça indirecekler. Merdiven boşlukları, tezahürat yüzünden 300-500 ceza yiyoruz. Futbolcular linç dilmek üzere, dünyaya rezil olacaktık 448 Bin TL! Gerçekten anlaşılır gibi değil, olacak gibi değil. Futbolda olanları sabaha kadar konuşuruz" diyerek sözlerini noktaladı.