İspanyol futbolcu şaşırdı: Arda Güler'in hareketi gündem oldu!

İspanya Kral Kupası'nda Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup eden Real Madrid'de milli futboldu Arda Güler'in hareketi gündem oldu.

İspanyol futbolcu şaşırdı: Arda Güler'in hareketi gündem oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:39

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadeleyi 5-0 kazanan Real Madrid'de Arda Güler attığı 2 golle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesiyle birlikte ise yaşananlar İspanya'da gündem oldu. 

Deportiva Minera forması giyen Omar Perdomo, maçın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez Arda Güler'in yanına giderek formasını istedi.

'ARDA GÜLER'İN MUHTEŞEM JESTİ'

Formasını Perdomo'ya veren Arda Güler, rakibinden de formasını istedi. İkilinin bu anları İspanyol basınında "Arda Güler'in muhteşem jesti" ifadeleriyle yer buldu.

Karşılaşmanın ardından Perdomo açıklamasında, "Ondan formayı istemeye gittim, o da verdi. Daha sonra benimkini istemeye gelmesi beni şaşırttı. Bu her zaman saklayacağım çok güzel bir anı" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #arda güler #real madrid #forma

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