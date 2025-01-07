Arda Güler'den galibiyet açıklaması: 'Her fırsatta en iyisini yapmaya çalışıyorum'
Real Madrid oyuncusu Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda Deportivo Minera'yı 5-0 yendikleri ve kendisinin 2 gol attığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İspanya Kral Kupası'nda Deportivo Minera'yı 5-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Real Madrid'de Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
2 gol attığı maç sonrası konuşan Arda, "Umarım taraftarlarımızı mutlu etmeye devam ederiz, bana verilen her fırsatta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, en önemli şey galibiyetti, umarım Madridliler bizi desteklemekten asla vazgeçmez" dedi.
ARDA GÜLER'İN PEFORMANSI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol 3 asistlik katkı yaptı.
Etiketler: #arda güler #real madrid #İspanya Kral Kupası
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