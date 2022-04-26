İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kortlara Madrid Açık ile dönecek
Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkekler dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığının sona erdiğini ve Madrid Açık'a katılacağını söyledi.
Kariyerinin en iyi başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren ve maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir ayı aşkın bir süredir turnuvalara katılamayan İspanyol Nadal, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, kaburgasındaki sakatlığın yeni geçtiğini belirterek, "Bu nedenle Madrid Açık'a fazla hazırlanamadım. Zorluklar yaşamama rağmen, evimdeki turnuvada gerçekten oynamak istiyorum. Çünkü hayatta böyle şanslar, çok fazla gelmez. Elimden geleni yapacağım. Madrid'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Sezonun ilk grand slam'i Avustralya Açık'ın yanı sıra Melbourne Summer Set ve Meksika Açık'tan kupayla dönen Nadal'ın katılacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvası Madrid Açık, 1-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
Video Haberler
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Pehlivan: Kim istedi o video çekimini?
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Karar sonrası Cem Yılmaz'dan 'Gezi' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- 'And olsun, and olsun, and olsun'