İspanyollar duyurdu! Arda Güler Bundesliga yolcusu...
Real Madrid, genç yetenekleri Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair kritik bir karar aldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, iki futbolcunun da daha fazla süre alarak gelişimlerini hızlandırması amacıyla kiralanması planlanıyor.
Real Madrid'de kadroya girmekte oldukça zorlanan Arda Güler ve Endrick'in talibi Bundesliga'dan.
Transfer Feed'in aktardığına göre, RB Leipzig, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Real Madrid, genç yıldızlarını geliştirmek için Bundesliga'yı doğru adres olarak görüyor.
Daha önce Dani Carvajal, Bayer Leverkusen'de kiralık oynayıp gelişerek Madrid'e geri dönmüştü. Kulüp, benzer bir sürecin Endrick ve Arda Güler için de faydalı olacağına inanıyor.
Ancak Real Madrid'in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak.
Futbolcuların isteği belirleyici olacak. Endrick ve Arda Güler, ancak bu fırsatı değerlendirmek isterse kiralama gerçekleşecek.
Bu sezon Real Madrid formasıyla Endrick 27 maçta 6 gol, Arda Güler ise 30 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı.
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