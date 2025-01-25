İspanyollar duyurdu: Galatasaray'a 25 milyonluk kanat!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:45

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:45

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Roma'nın yıldızı Matias Soule girdi.

Relevo'nun haberine göre Galatasaray, Roma'nın yaz transfer döneminde yaptığı flaş takviyelerden olan Matias Soule'nin durumunu sordu.

Matias Soule, Artem Dovbyk'in ardından Roma'nın sezon başında yaptığı en pahalı transfer (25.6 milyon Euro) olmuştu.

Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Matias Soule, tüm kulvarlarda 19 maça çıkıp 864 dakika süre alabildi ve 1 gollük skor katkısı verdi.