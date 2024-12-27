İspanyollar duyurdu! Santiago Bernabeu'nun adı değişiyor
Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adından 'Santiago'yu kaldırma kararı aldı.
Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adından 'Santiago'yu kaldırma kararı aldı.
Marca'nın haberine göre; 1955 yılında adı Santiago Bernabeu olarak tescil ettirilen stadyumdaki "Santiago" ismi kaldırılacak.
Bunun ticari sebeplerden ötürü olduğu belirtilirken, yalnızca "Bernabeu" ibaresi kalacak. Eflatun-Beyazlıların, Bernabeu'nun önüne bir reklam alması bekleniyor.
Real Madrid Kulübü'nün kısa süre içinde konu hakkında açıklamada bulunması bekleniyor.
Etiketler: #santiago bernabeu #İspanya #real madrid
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