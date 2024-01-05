İsrail'i eleştirmişti: 2024 Olimpiyat Komisyonundan atıldı

İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:18
İsrail'i eleştirmişti: 2024 Olimpiyat Komisyonundan atıldı
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Bu yıl Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Büyükelçisi Gomis'in adının, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren bir paylaşımının ardından 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonu sitesinde yer alan üyeler listesinden çıkarıldığı görüldü.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gomis'in 2024 Paris Olimpiyatları Büyükelçilik görevinden atılıp atılmayacağı da ilerleyen günlerde kararlaştırılacak.

Eski Fransız basketbolcu, ayrıca Paris Olimpiyat Oyunları Yönetim Konseyi üyesi. Fransız basını, Gomis'in 2024 Paris Olimpiyatları kapsamındaki diğer görevlerinden de uzaklaştırılacağını belirtiyor.

GOMİS'İN ATILMASINA NEDEN OLAN PAYLAŞIM 

Gomis, Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren paylaşım yapmıştı.

Söz konusu paylaşımda, 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu.

Paylaşımdaki haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyor.

Gomis, paylaşımında "Bu durumda siz ne yapardınız?" ifadesini kullanmıştı.

Eski basketbolcu, bir gün sonra paylaşımını silerken, Yahudi karşıtı olduğuna ilişkin suçlamaları reddetmişti.

Ulusal basın, Fransa Olimpiyat Komitesi Etik Kurulunun tavsiyesi üzerine Gomis'in 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarılacağını aktarmıştı.

Kurul, üyelerin tarafsız olması gerektiği ve Gomis'in İsrail'in politikasına ilişkin paylaşımının etik prensipleri ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.


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