İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, Türkiye’ye sportif itibar kazandırdı

Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Dr. Murat Aksu, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunlarının hem Türkiye’nin uluslararası sportif itibarına katkı sağladığını hem de Paralimpik hareketin geleceği açısından unutulmaz bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“SINIRLARIN ÖTESİNDE, BİRLİKTE YÜKSELDİK”

İlk kez Türkiye’de düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları, 21–28 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Avrupa Paralimpik Komitesi himayesinde yedincisi düzenlenen organizasyona 33 ülkeden 662 sporcu olmak üzere toplam 1.250 katılımcı iştirak etti. Oyunlar, Türkiye’de düzenlenen ilk çok branşlı Paralimpik gençlik organizasyonu olarak tarihe geçti.

DOSTLUK VE DAYANIŞMANIN ÖNE ÇIKTIĞI BİR ORGANİZASYON

Dr. Aksu, oyunların yalnızca madalyalardan ibaret olmadığını, dostluk, dayanışma ve birlikte başarma ruhunun tüm katılımcılar tarafından sergilendiğini belirtti:

“Sporun birleştirici gücünü, engellerin aşılabileceğini ve hayallerin sınır tanımadığını tüm dünyaya gösterdik. Her bir sporcumuz, Paralimpik değerlerin en güzel temsilcisi oldu.”

Aksu, gönüllülerden sponsorlara, devlet kurumlarından yerel yönetimlere kadar katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu büyük vizyonun ortak bir başarıyla gerçekleştiğini ifade etti.

İSTANBUL’UN 2036 HEDEFİNE GÜÇLÜ KATKI

İstanbul 2025, Türkiye’nin 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylığı açısından da stratejik bir adım oldu. Genç para sporcular oyunlar boyunca sadece yarışmadı; aynı zamanda temiz spor, güvenli spor ortamı ve sürdürülebilirlik gibi konularda atölyelere katıldı, İstanbul’un kültürel zenginliklerini deneyimledi.

VERİLERLE AVRUPA PARA GENÇLİK OYUNLARI

Toplam Sporcu Sayısı: 662

Kadın Sporcu: 240 (%36,25)

Erkek Sporcu: 422 (%63,75)

Katılımcı Ülke Sayısı: 33

En Yüksek Katılımlı Branş: Para Yüzme (%23,8)

Ev Sahibi Türkiye’nin Katılımı: 138 sporcu (%21,1)

Kadın: 70 (%50,7)

Erkek: 68 (%49,3)

DELEGASYONLAR ARASINDA TÜRKİYE LİDER

Türkiye, oyunlara en yüksek sporcu sayısıyla katılan ülke oldu. Onu İspanya (67 sporcu) ve İtalya (63 sporcu) takip etti. Faroe Adaları, Finlandiya ve Ukrayna ise en küçük delegasyonlara sahip ülkeler arasında yer aldı. Spor çeşitliliğinde ise Türkiye, İspanya ve İtalya 9 branşın 8’inde yarışarak öne çıktı.

İstanbul, Paralimpik Hareketin Sembolü Olma Yolunda

“Beyond Limits – Sınırların Ötesinde” temasıyla düzenlenen İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, genç sporcuların sahadaki performanslarının ötesinde, toplumda ilham kaynağı olabilecek bireyler olduklarını bir kez daha gösterdi.