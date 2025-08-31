İstanbul’da dünya spor tarihinde bir ilk

Triatletler, Boğaziçi'nin eşsiz manzarası eşliğinde zorlu bir parkurda ter döktü. Yarışmacılar, Kanlıca ile Küçüksu arasında uzanan 1500 veya 2200 metrelik yüzme etabının ardından, Küçüksu'dan başlayarak bisikletleriyle Asya'dan Avrupa'ya geçti. 40 kilometrelik bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, sporcular tarihi bir rotada pedal çevirme ayrıcalığını yaşadı. Son etapta Küçüksu ile Çubuklu arasında koşulan 10 kilometrelik parkur, yarışmacıların dayanıklılıklarını son noktaya kadar test etti.

Organizasyon, yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı sporcuyu İstanbul'da bir araya getirdi ve şampiyonayı izlemek için 5 bine yakın triatlon tutkununu da kente çekti. Şampiyona boyunca şehrin turistik ve ekonomik canlılığına da önemli katkı sağlandı.

ERDEM: ORAL‑B İLE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, şampiyonanın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Oral-B markasıyla ülkemizde triatlonun yaygınlaşmasına ve gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu triatlonun disiplini ve azmiyle birleştiren bu tarihi organizasyonun 5. kez ana sponsoru olmak bizim için büyük mutluluk… Ağız ve diş sağlığını destekleyen inovatif ürünlerimizle sporcuların performansına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Herkesi içindeki triatleti ortaya çıkarmaya ve güçlü ve beyaz dişler için şampiyon gibi fırçalamaya davet ediyoruz.”

YALÇINKAYA: TÜRKİYE’NİN PRESTİJİ İÇİN TARİHİ BİR ADIM

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya ise, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tarihte ilk kez bir spor branşında Asya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası aynı anda ve aynı şehirde gerçekleştirildi. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji bakımından büyük önem taşıyor. Şampiyonanın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi ayrı bir gurur kaynağı oldu. Triatlonda hızla gelişiyoruz ve şampiyonanın İstanbul’da yapılması, bu gelişmemizin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğinin açık göstergesidir. Ayrıca, ana sponsorumuz Oral-B başta olmak üzere değerli markaların desteği bizim için önemli bir güç ve moral kaynağı oldu. Hem şimdiye kadar gerçekleştirdikleri katkılar hem de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın İstanbul’a gelmesi sürecindeki destekleri nedeniyle Oral-B’ye triatlon camiası adına teşekkür ederiz.”