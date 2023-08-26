İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa ile Osman Özköylü'nün yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken, maçın ilk golünü konuk ekip Pendikspor adına 45+6'da penaltıdan Oscar Romero kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın beraberlik golünü ise 81. dakikada Claudio Winck kaydetti. Konuk ekip Pendikspor'da Serkan Asan, 90+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 5'e yükseltirken, Pendikspor 2 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
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