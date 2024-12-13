İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa!
Trendyol Süper Lig'în 16. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'în 16. haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Josip Brekalo ve 82. dakikada Antonin Barak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üç maç sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise 26 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa, Başakşehir'e konuk olacak. Eyüpspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.
BERKE ÖZER SAKATLANDI
Mücadelede Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi. Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek. Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.
EMRE MOR İLK KEZ
Öte yandan Eyüpspor'da top koşturan Emre Mor, 63. dakikada Halil Akbunar'ın yerine oyuna girdi ve bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.
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