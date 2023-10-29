İstanbul'da gol sesi çıkmadı! Fatih Karagümrük 0-0 Trabzonspor

Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:14

Güncelleme: 29.10.2023 - 18:01

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 38. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra İstanbul ekibinin golü geçerli sayılmadı. Trabzonspor'un da 83. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, kaleci Emre Bilgin'e faul olduğu nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

BU SEZON İLK YAŞANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımdan da isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlandı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fatih Karagümrük 0-0 Trabzonspor

84' Trabzonspor golü buldu ancak karar faul! Pepe'nin sağ kanatta ortasında Onuachu kafayı vurdu. Onuachu'nun kafası ağlara giderken hakem Ali Şansalan, Onuachu'nun kafa vuruşu sırasında Emre Bilgin'e faul yaptığını işaret etti.

82' Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Enis Destan oyuna dahil oldu.

79' Karagümrük'te Nazım Sangare'nin yerine Stefano Sturaro oyuna dahil oldu.

73' Karagümrük'te Sofiane Feghouli ve Güven Yalçın oyundan alınırken Otabek Shukurov ile Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

69' Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Fountas oyundan alınırken Bardhi ile Nicolas Pepe oyuna dahil oldu.

64' Yine Uğurcan! Kaleyi karşısına alan Valentin Eysseric ceza sahası dışından sert vurdu. Uğurcan Çakır gole yine izin vermedi.

63' UĞURCAN! Davide Biraschi'nin sağ kanattan ortasında Güven Yalçın iyi yükseldi. Uğurcan Çakır köşeye giden topa harika uzandı.

58' Trabzonspor'da Batista Mendy, Valentin Eysseric'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

44' Orta alanda rakibine faul yapan Sofiane Feghouli sarı kart gördü.

42' Visca'nın harika ara pasında Onuachu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onuachu'nun kalecinin üstünden aşırttığı top üst ağlarda kaldı.

41' GOL İPTAL! Ali Şansalan, ofsayt gerekçesiyle ağlara giden golü iptal etti.

40' Sol kanatta Levent Mercan'ın ortaladığı top Stefano Denswil'den sekerek Güven Yalçın'a gitti. Güven Yalçın'ın şutunda direkten dönen topu tekrar Güven tamamlayarak topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın hakemi VAR ile iletişim halinde.

29' DİREK! Kaleyi önünde bulan Mendy'nin ceza sahası dışından vurduğu top direkten döndü.

15' İNANILMAZ! Baskı sonucu topu kapan Trabzonspor'da Onuachu sol kanattan içeriye çevirdi. Levent Mercan'ın ters vuruşuyla kaleye yönelen top kaleci Emre Bilgin'den sekerek Visca'ya çarptı ve auta gitti.

9' Edin Visca'nın sağ kanattan ortaladığı top Onuachu'yu aştı. Atağın devamında Mehmet Can ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak vuruşu istediği gibi olmadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.