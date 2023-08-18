İstanbul'da kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 22:58

Güncelleme: 18.08.2023 - 22:58

Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor, 77'de Mame Thiam ile öne geçti. İstanbulspor bu gole 81'de İbrahim Yılmaz ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde 2 puana yükseldi.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor, Samsunspor'u konuk edecek.