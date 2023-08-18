İstanbul'da kazanan çıkmadı!
Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Kayserispor, 77'de Mame Thiam ile öne geçti. İstanbulspor bu gole 81'de İbrahim Yılmaz ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından iki takım da ligde 2 puana yükseldi.
İstanbulspor, ligde gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor, Samsunspor'u konuk edecek.
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