İstanbul’da Olimpiyatların ruhunu anlatmamız lazım

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan İBB sporcuları Nafia Kuş Aydın ve Buse Tosun Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Madalya alan tüm sporcuları tebrik eden ve Paris 2024’te her branşa gösterilen ilginin çokluğuna dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, “Dedim ki bizim İstanbul’da çocuklarımıza spor yapmayı, sporu izlemeyi ve Olimpiyatın, Olimpiyat ruhunun ne olduğunu anlatmamız lazım. O tribünlerin coşkusu da aslında bir spor eğitiminin sonucu. Umarım biz de İstanbul’da yapmak istiyoruz. Umarım öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu, layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da siz sporcularımızın güçlü bir şekilde yarışacağı Avrupa Oyunları’nda birlikte yaparız” ifadelerini kullandı. Milli güreşçi Çavuşoğlu, “İBB adına benim kazanmış olduğum ikinci madalya. İlkinde altın madalya kazanmıştım. Bu madalyam da Olimpiyat madalyası altın değerinde benim için. Umarım bundan sonra daha iyisini dünya şampiyonlarında tekrar yaşatmak nasip olur” dedi. Milli tekvandocu Aydın, “İstanbul Büyükşehir’in sporcusu değil, evladı oldum. Birlikte başardık. Bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umuyorum her şey çok güzel olacak” diye konuştu.