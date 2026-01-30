Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 23:10:00
AA
İstanbulspor 10 kişiyle üç puanı almasını bildi!

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 23. hafta açılış maçında İstanbulspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Melih Aldemir, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Mamadou (Dk. 76 Sambissa), Loshaj (Dk. 46 Mustafa Sol-Dk. 76 İsa Dayaklı), Fahri Kerem Ay, Cham (Dk. 83 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 90 Ertuğrul Sandıkcı)

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Melih Şen, Yiğit Ali Buz, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 56 Yunus Azrak), Ali Yıldız, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Eren Güler), Chaadaev (Dk. 56 Yılmaz Cin), Cemil Berk Aksu (Dk. 69 Osman), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy

Gol: Dk. 53 Krstovski (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ersin Aydemir, Dk. 74 Ali Yıldız, Dk. 74 Demir Sarıcalı, Dk. 83 Ünal Durmuşhan (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Emrecan Uzunhan, Dk. 72 Duhaney, Dk. 74 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

İlgili Konular: #hatayspor #TFF 1. Lig #istanbulspor

