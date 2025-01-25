İstanbulspor, Amed SK'yi tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

İstanbulspor, Amed SK'yi tek golle geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:07

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla yendi.  Maçtaki tek golü 48. dakikada Kerem Şen attı. 

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi. 

Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 9 maç sonra yenilerek 11. sırada kaldı.  


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Amed Sportif Faaliyetler #istanbulspor
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