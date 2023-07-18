İstanbulspor, Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı

Süper Lig Transfer Haberleri: İstanbulspor, Yunan stoper Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 19:01
İstanbulspor, Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Yunan defans oyuncusu Apostolos Diamantis'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya sağlandı.

İstanbulspor'un bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Diamantis, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden OFI forması giyerken, geçen sezon 23 lig maçında 2 de gol attı.


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