İstanbulspor, Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı
Süper Lig Transfer Haberleri: İstanbulspor, Yunan stoper Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Yunan defans oyuncusu Apostolos Diamantis'i kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya sağlandı.
İstanbulspor'un bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Diamantis, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden OFI forması giyerken, geçen sezon 23 lig maçında 2 de gol attı.
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