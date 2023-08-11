İstanbulspor, Djakaridja Junior Traore'yi kadrosuna kattı
İstanbulspor, forvet oyuncusu Djakaridja Junior Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, forvet oyuncusu Djakaridja Junior Traore'u kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahilli futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Son olarak Güney Afrika ekiplerinden TS Galaxy forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 18 karşılaşmada 7 gol atarken 1 de asist yaptı.
İstanbulspor, Traore için bonservis bedeli ödemedi.
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