İstanbulspor, Iğdır karşısında farklı kazandı!
Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Iğdır FK'yı 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Iğdır FK ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbulspor 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Fatih Tultak, 34 ve 87. dakikalarda Emir Kaan Gültekin ve 72. dakikada Valon Ethemi kaydetti.
Emir Kaan, bu sezon İstanbulspor formasıyla 7. golünü attı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca 2 de asist yaptı.
Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Iğdır FK 6 maç sonra mağlup oldu.
İstanbulspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Iğdır ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #istanbulspor #Iğdır FK
Spor Haberleri
- Hull City'de karanlık bulutlar dağılmıyor!
- Başkan Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi
- Barcelona'ya evinde Las Palmas şoku!
- Alanya'da ilk gol geldi!
- Türk Hava Yolları, deplasmanda galip
- Konyaspor, Adana deplasmanında tek golle güldü!
- İstanbulspor, Iğdır karşısında farklı kazandı!
- Eczacıbaşı deplasmanda Kuzeyboru'yu devirdi!
- Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde!
- Samsunspor'da büyük şansızlık!
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Ankara'da yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Gözaltına alınan çok sayıda isim hakkında karar
- Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!
- Kendisine ilaç enjekte edip ölmeyi beklemiş