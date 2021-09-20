İstanbulspor isyan etti! "Yediğimiz gol ofsayt, penaltımız verilmedi"

20 Eylül 2021 Pazartesi, 21:48

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, Beypiliç Boluspor ile iyi bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "İyi hazırlanmıştık. Buraya galibiyet için gelmiştik fakat 1 puan ile dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakemler hakkında teknik heyet ve İstanbulspor olarak konuşmak istemediklerini aktaran Dalgıç, şunları kaydetti:

"Yediğimiz golde kesinlikle ofsayt olduğunu düşünüyoruz. Defalarca izledik. Bir de oyun 1-0 iken Kağan Miray'a yapılan bir hamle var. Onun da penaltı olduğunu kesinlikle burada herkes söylüyor. Herhalde Yasin Kol hoca göremedi penaltıyı. Bundan sonraki maçlarda hakem arkadaşlarımız daha dikkatli olabilirler. Oyunun güzelliği gidiyor. Burada emek veriliyor. Herkes için konuşuyoruz kendimiz için konuşmuyoruz. Herkes için bu eşit şartlar olsun. Baskı altına girilmesin."