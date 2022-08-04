Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bin 17 işçi alınacağını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.
Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
SÖZLÜ MÜLAKATLA SEÇİLECEK
Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
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