Konyaspor İsviçre'den beraberlik ile dönüyor!
Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Vaduz'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Vaduz'a konuk oldu. Rheinpark'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada ev sahip Vaduz 72. dakikada Franklin Olanitori Sasere'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Konyaspor ise bu gole 89. dakikada Muhammet Demir'in golüyle karşılık verdi. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.
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