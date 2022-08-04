Konyaspor İsviçre'den beraberlik ile dönüyor!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 23:04

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Vaduz'a konuk oldu. Rheinpark'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ev sahip Vaduz 72. dakikada Franklin Olanitori Sasere'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Konyaspor ise bu gole 89. dakikada Muhammet Demir'in golüyle karşılık verdi. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.