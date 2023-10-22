İstanbulspor yeni teknik direktörüyle 3 puanı kaptı

Yayınlanma: 22.10.2023 - 18:05

Güncelleme: 22.10.2023 - 18:05

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-1 kazanırken galibiyet golleri; 12. dakikada Djakaridja Traore ve 62. dakikada Emir Gültekin'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 5 puana ulaşırken, Ankaragücü 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında İstanbulspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü evinde Samsunspor'u ağırlayacak

HAKAN YAKIN İLE SİFTAH

Ankaragücü maçı öncesinde ligde galibiyeti bulunmayan İstanbulspor, teknik direktörlüğe getirilen Hakan Yakın'ın yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK YENİLGİSİ

Ankaragücü'nün başındaki ikinci lig maçına çıkan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk yenilgisini aldı. Ayrıca Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 100. maça çıkmış oldu.