İstanbulspor, Hakan Yakın'la anlaşmaya yakın!
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki Hakan Yakın ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbulspor Hakan Yakın ile anlaşma sağladı.
46 yaşındaki teknik adam cumartesi günü (bugün) İstanbul'a gelecek ve pazar günü İstanbulspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta tribünde olacak.
Hakan Yakın, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Galatasaray forması giymişti.
46 yaşındaki teknik adam son olarak, FC Schaffhausen çalıştırmış ve Mayıs 2023'te görevinden ayrılmıştı.
İstanbulspor, ligde oynadığı 6 maçta galibiyet alamazken, 2 beraberlikle 2 puan topladı.
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