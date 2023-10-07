İstanbulspor, Hakan Yakın'la anlaşmaya yakın!

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki Hakan Yakın ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 14:51
İstanbulspor, Hakan Yakın'la anlaşmaya yakın!
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbulspor Hakan Yakın ile anlaşma sağladı.

46 yaşındaki teknik adam cumartesi günü (bugün) İstanbul'a gelecek ve pazar günü İstanbulspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta tribünde olacak.

Hakan Yakın, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Galatasaray forması giymişti.

46 yaşındaki teknik adam son olarak, FC Schaffhausen çalıştırmış ve Mayıs 2023'te görevinden ayrılmıştı.

İstanbulspor, ligde oynadığı 6 maçta galibiyet alamazken, 2 beraberlikle 2 puan topladı.


Hakan Yakın istanbulspor Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Galatasaray erteleme maçını tek golle geçti! İstanbulspor 0-1 Galatasaray

Galatasaray erteleme maçını tek golle geçti! İstanbulspor 0-1 Galatasaray
Son Dakika: İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi

Son Dakika: İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi
İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi şok ayrılık

İstanbulspor'da Galatasaray maçı öncesi şok ayrılık

En Çok Okunan Haberler