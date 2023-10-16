İstanbulspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük için Hakan Yakın'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İstanbulspor yeni teknik direktörünü duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Hakan Yakın'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın" ifadeleri yer aldı.
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