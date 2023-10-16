İstanbulspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük için Hakan Yakın'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 18:14
İstanbulspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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İstanbulspor yeni teknik direktörünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Hakan Yakın'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın" ifadeleri yer aldı.


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