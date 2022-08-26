İstanbulspor yeni transferi Adi Mehremic'i açıkladı
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Adi Mehremic'i renklerine bağladığını duyurdu.
İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da oynayan Mehremic için sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor'a hoş geldin Adi Mehremic" ifadesi kullanıldı.
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