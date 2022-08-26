İstanbulspor yeni transferi Adi Mehremic'i açıkladı

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:01

İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da oynayan Mehremic için sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor'a hoş geldin Adi Mehremic" ifadesi kullanıldı.