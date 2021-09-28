İşte Beşiktaş'ın Ajax 11'i
12 eksikle Ajax deplasmanına giden Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.
12 eksikle Ajax deplasmanına giden Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.
Siyah-Beyazlı ekip Amsterdam Arena'da Ajax'la karşılaşacak.
Genç Can ve Umut ilk 11'de yer buldu.
Beşiktaş: Ersin-Rosier, Nsakala, Serdar, Umut, Can, Josef, Rıdvan, Kenan, Salih, Batshuai
Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller
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