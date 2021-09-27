İşte Kuntz'un not defterindeki isimler!

27 Eylül 2021 Pazartesi, 11:29

Alman Stefan Kuntz, (A) Milli Futbol Takımı'nın başına geçti. Almanya U-21 Takımı'nda koordineli şekilde çalışması ve genç oyuncularla yeni bir sistem kurması için ay-yıldızlıların başına getirilen Stefan Kuntz, Türk futbolcuları mercek altına aldı. Kuntz, 2-3 futbolcuyu da çok beğendi.

Almanya'dan gelir gelmez maçlara giden Kuntz bazı isimlerin kasetlerini istedi.

Beşiktaş'ın son maçlarını dikkatle takip eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldı. 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı ve gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine topladı. Galatasaray'dan Kerem ve Berkan Kutlu Kuntz'un not defterine girerken, Başakşehirli Berkay da izlenilen isimler arasında.