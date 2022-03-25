İsveç ve Galler finale yükseldi
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finale çıkan takımlar belli oldu. Yarı finalde İsveç, Çekya'yı elerken Galler, yıldız oyuncu Gareth Bale'in golleriyle Avusturya'yı saf dışı bıraktı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finalistler, ertelenen bir maç dışında belli oldu.
Elemelerde, dört yarı final maçı oynandı. İsveç, normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin ardından konuk ettiği Çekya'yı uzatmaların 110. dakikasında Robin Quaison'un fileleri sarsmasıyla 1-0 yenerek finalde Polonya ile eşleşti.
GARETH BALE FİNALE TAŞIDI
Öte yandan Galler ağırladığı Avusturya'yı 25. ve 51. dakikalarda Gareth Bale'in ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Avusturya'nın tek golünü, 65. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Galler, İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.
Türkiye'yi 3-1'le geçen Portekiz ile son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 1-0 yenen Kuzey Makedonya da play-off finalinde birbiriyle karşılaşacak.
Play-off'un final maçları, 29 Mart Salı günü oynanacak.
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