İsveçli atlet Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekoru kırdı
Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,19 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.
Dünya Atletizm Birliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Duplantis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen "The Belgrade Indoor Meeting – a World Indoor Tour Silver competition" organizasyonunda kendisine ait rekoru geliştirdi.
Duplantis, böylece sırıkla atlamada üst üste üç dünya rekoru kırmış oldu. İsveçli atlet, Şubat 2020'de Torun'da 6,17, ardından bir hafta sonra Glasgow'da 6,18 ve bugün de Belgrad'da 6,19 metreyi geçme başarısı gösterdi.
22 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için 18-20 Mart tarihlerinde tekrar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarışacak.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- Burak Elmas'tan Fatih Terim'e çağrı!
- ABD açıkladı: 500 asker gönderiyorlar
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- TFF'den yayın ihalesi açıklaması
- Fenerbahçe için flaş imza! Hafta içi açıklanabilir
- Rusya internetin fişini çekiyor mu?
- Bakanlar Kurulu'nda Nebati'nin zor anları
- Alanyaspor Malatya'dan mutlu dönüyor!
- 4 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!
- Duplantis'ten dünya rekoru!