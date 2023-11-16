İsviçre, deplasmanda kayıp... EURO 2024 biletini erteledi!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:34

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:34

EURO2024 Elemeleri I Grubu maçında İsviçre, İsrail ile karşılaştı.

Puskas Akademia Pancho Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. İsviçre'nin golü 36. dakikada Ruben Vargas'dan geldi. İsrail 88. dakikada Weissman ile eşitliği yakaladı. İsviçre'de Fernandes, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

ANTALYASPORLU FUTBOLCU GÖREV ALDI

İsrail'de Antalyasporlu futbolcu Safuri maça 11'de başladı. Jehezkel ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamadı.

İsviçre bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. İsrail ise 12'ye yükseltti.

Grubun bir sonraki maçında İsrail, Romanya ile karşılaşacak. İsviçre ise Kosova ile oynayacak