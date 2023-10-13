İtalya Ante Rebic'i konuşuyor!
Beşiktaş forması giyen Ante Rebic, İtalya'da gündem oldu. Hırvat yıldızın, Milan'da kötü bir sezon geçirmesinin ardından transfer olduğu Türkiye'de de kendini bulamadığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, İtalya'da gündem oldu.
La Gazzetta dello Sport, geçen sezon Milan'da forma giyen ve takımdan ayrılan Ante Rebic ve Divock Origi'nin yeni takımlarındaki performanslarını masaya yatırdı.
BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ BULAMADI
Rebic için yapılan yorumda, Hırvat futbolcunun Milan'daki kötü sezonunun ardından Beşiktaş'ta da kendini bulamadığı belirtildi.
Hırvat futbolcunun, Beşiktaş'ta henüz gol ya da asist yapamadığı hatırlatıldı. Rebic'in ayrıca Milan'da sıkıntı yaşadığı fiziksel sorunlarını yaşamaya devam ettiği ifade edildi.
Divock Origi'nin de Milan'dan transfer olduğu Nottingham Forest da henüz gol ya da asist yapamadığı kaydedildi. Belçikalı forvetin, Milan'ın ardından yeni takımında bir ilerleme gösteremediğinin altı çizildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'a 2 yıllık imza atan Ante Rebic, siyah-beyazlı forma altında şu ana kadar 7 maçta süre buldu. 30 yaşındaki futbolcu bu maçların sadece 2'sine ilk 11'de başladı.
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