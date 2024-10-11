İtalya - Belçika maçında kazanan çıkmadı
Uluslar Ligi'nde İtalya ile Belçika 2-2 berabere kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya, sahasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki mücadele 2-2 sona erdi.
İtalya, Andrea Cambiaso'nun 1 ve Mateo Retegui'nin 24. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
İtalya'da Lorenzo Pellegrini 40'ta doğrudan kırmızı kart gördü ve bu dakikadan sonra Belçika'nın geri dönüşü başladı.
Konuk ekip Belçika, 41'de Maxim De Cuyper ve 61'de Leandro Trossard'ın attığı gollerlle maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı.
Bu sonucun ardından İtalya 7, Belçika 4 puana yükseldi.
İtalya, bir sonraki maçında İsrail'i ağırlayacak. Belçika ise Fransa'yı misafir edecek.
Etiketler: #italya #Belçika #UEFA Uluslar A Ligi
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