İtalya'da Galatasaray ve Morata krizi!

Serie A'daki ikinci sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen Como, Galatasaray forması giyen Alvaro Morata'yı transfer etmek için harekete geçti.

Tuttosport'un haberine göre İtalyan temsilcisi, hem oyuncu hem de transfer zincirinde yer alan Milan ile anlaşma sağladı. Ancak Galatasaray'ın henüz transfere onay vermemesi, Como ve Milan cephesinde ciddi rahatsızlığa yol açtı.

Haberde, Como'nun Morata için bonservis ve maaş dahil 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı, ancak Galatasaray'ın 8 milyon euro talep ettiği belirtildi. Görüşmelerin maddi anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı iddia edilse de, asıl engelin sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun takımdan ayrılmasına henüz sıcak bakmaması olduğu ifade edildi.

Transferin bir diğer ayağında yer alan Milan ise, Morata'nın Como'ya gitmesiyle Vlahovic transferinde önünü açmayı planlıyordu. Galatasaray'ın süreci yavaşlatması, Milan'ın bu planını da sekteye uğrattı.

Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde transferin seyrini belirleyecek kritik görüşmelerin yapılması bekleniyor.