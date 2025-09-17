İtalya'da gündem Kenan Yıldız: Del Piero benzerliği dikkat çekti!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başladı. Devler Ligi’nin ilk haftasında Juventus ile Borussia Dortmund’un karşı karşıya geldiği mücadelede ağlar 8 kez havalandı.

90 dakika 4-4’lük eşitlikle tamamlanırken Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Kenan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bu golü attığım için çok mutluyum. Gol biraz içgüdüseldi, top geldiğinde biraz boşluk olduğunu gördüm. Sezona iyi başladık, soyunma odasında pozitif bir enerji var. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bu fedakarlık ruhu bu gece de kendini gösterdi” dedi.

Kenan Yıldız’ın golü, Juventus’un efsanelerinden Alessandro Del Piero’nun yıllar önce Borussia Dortmund’a attığı gole benzetilirken İtalyan ekibi de bir paylaşımda bulundu. Juventus’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “O şut, o gol, topun gittiği o rota, Borussia Dortmund'a karşı. Hepimiz aynı golü düşündük…” ifadeleri yer aldı.

ALESSANDRO DEL PIERO'DAN KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

Maçın ardından Kenan Yıldız’ın golünü Sky Sports’ta değerlendiren Alessandro Del Piero, “Gol için tebrikler, gerçekten çok güzel. Bence onun attığı gol benim attığım golden daha iyi” yorumunda bulundu. İtalyan basını da Kenan Yıldız’ın performansını değerlendirirken milli futbolcunun golünün Del Piero’nun golüne benzerliğine dikkat çekti.

DEL PIERO BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

La Gazetta della Sport’ta yer alan haberde, “Kenan Yıldız mı yoksa Del Piero mu? Aynı golü 30 yıl 3 gün sonra Borussia Dortmund'a attı. Kenan, Allianz Stadyumu'nda Dortmund’a karşı oynanan 4-4'lük çılgın maçta skoru 1-1'e getiren golü attı. Del Piero, 13 Eylül 1995'te Dortmund’a karşı Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atmıştı” ifadeleri yer aldı.

La Repubblica maça ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Juventus çılgına döndü: 94. dakikada iki gol gerideydiler ve Dortmund ile 4-4 berabere kaldılar. Kenan Yıldız ve Dusan Vlahovic şov yaptı.”

Sky Sports Italia da Kenan ve Vlahovic’in performansına dikkat çekti, “Juventus ile Borussia Dortmund arasındaki maçta 8 gol atıldı ve muhteşem bir 4-4 skor ortaya çıktı. Maçın en iyi oyuncusu ikinci yarıda oyuna girip iki gol atan Vlahovic oldu. Juventus'un diğer iki golü Kenan Yıldız ve Lloyd Kelly’den geldi ve iki oyuncu da iyi bir performans sergiledi” Kenan Yıldız’a maçtaki performansı için 7 puan verildi.

Corriere dello Sport da Del Piero’nun golüne dikkat çekerken, haberde “Kenan Yıldız'ın Del Piero benzeri büyüsü. Kenan Yıldız’ın attığı muhteşem gol Juventus’a 1-1'lik beraberliği getirdi” denildi.