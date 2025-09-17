Kenan Yıldız'dan Borussia Dortmund maçı açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 09:42:00
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Borussia Dortmund maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının ardından görüşlerini aktardı.

Kenan Yıldız, "Attığım gol için çok memnun ve mutluyum. Sezona iyi başladık, soyunma odasında pozitif bir enerji var. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bu fedakarlık, bu maçta da kendini gösterdi" dedi.

'YORGUN OLDUĞUMDA BİLE EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM'

Milli yıldız ayrıca, "Bu maçta olduğu gibi yorgun olduğumda bile her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" diye konuştu.

Borussia Dortmund karşısında 87 dakika sahada kalan Kenan Yıldız, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İlgili Konular: #Borussia Dortmund #juventus #uefa şampiyonlar ligi #Kenan Yıldız

