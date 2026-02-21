İtalya'da gündem oldu... Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 20:07:00
Cumhuriyet Spor
Juventus'un Como'ya 2-0 yenildiği maçın 83. dakikasında kenara alınan Kenan Yıldız, teknik direktör Luciano Spalletti'ye tepki gösterdi. Kameralara yansıyan görüntüler İtalya'nın gündemine oturdu.

Serie A'nın 26. haftasında Juventus evinde Como'ya 2-0 yenildi. İtalyan devi, son 10 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız karşılaşmanın 83. dakikasından oyundan alındı ve yerine Vasilije Adzic oyuna girdi.

Luciano Spalletti'nin kararına şaşıran Kenan Yıldız saha kenarına geldiğinde İtalyan çalıştırıcıya tepki gösterdi. Kenan Yıldız'ın tavrı İtalya'da gündem oldu.

 

