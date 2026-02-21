İtalya'da gündem oldu... Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye tepki!

Serie A'nın 26. haftasında Juventus evinde Como'ya 2-0 yenildi. İtalyan devi, son 10 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız karşılaşmanın 83. dakikasından oyundan alındı ve yerine Vasilije Adzic oyuna girdi.
Luciano Spalletti'nin kararına şaşıran Kenan Yıldız saha kenarına geldiğinde İtalyan çalıştırıcıya tepki gösterdi. Kenan Yıldız'ın tavrı İtalya'da gündem oldu.
Kenan Yıldız, 83. dakikada oyundan alındı! 👏 pic.twitter.com/9z3RqUH9GU— S Sport (@ssporttr) February 21, 2026