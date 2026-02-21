Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeki Çelik cephesinden Juventus iddialarına yanıt!

Zeki Çelik cephesinden Juventus iddialarına yanıt!

21.02.2026 14:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Zeki Çelik cephesinden Juventus iddialarına yanıt!

İtalya Serie A'da Roma forması giyen Zeki Çelik'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Milli futbolcunun Juventus'la anlaştığına yönelik çıkan haberlere ilişkin menajerinden yanıt gelirdi.

Roma forması giyen Zeki Çelik'in geleceği için açıklama geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve son olarak gelecek sezon için Juventus ile anlaşma sağladığı haberleri çıkan Zeki Çelik için menajeri Fazıl Özdemir konuştu. Özdemir, Zeki Çelik için çıkan Juventus ile anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Fazıl Özdemir, "Zeki Çelik'in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Sözlerine devam eden Özdemir, "Şu anda önemli bir kulüpte oynuyor. İtalya ve İngiltere'deki önemli takımların bu seviyede oynayan bir oyuncuya ilgi göstermesi ve isminin bu kulüplerle geçmesi doğal. Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulübe büyük bir saygı duyuyor. Şu anda sözleşme veya transfer konularına odaklanmıyor. Tüm dikkatini Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya veriyor. Diğer tüm konuların zamanı geldiğinde profesyonel ve saygılı bir şekilde ele alınarak çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

İtalyan basını Juventus ile birlikte Inter'in de gelecek sezon Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istediğini duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Roma forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

İlgili Konular: #transfer #roma #zeki çelik #juventus

İlgili Haberler

Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber! Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray maçı için flaş iddia! 'Turu geçme şansı hâlâ yüzde 40'
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray maçı için flaş iddia! 'Turu geçme şansı hâlâ yüzde 40' Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, İtalyan ekibinin Galatasaray karşısında turu geçme şansının hâlâ yüzde 40 olduğunu söyledi.
Galatasaray GAİN'den ABB FOMGET karşısında kritik galibiyet!
Galatasaray GAİN'den ABB FOMGET karşısında kritik galibiyet! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ABB FOMGET'i 3-0 mağlup eden Galatasaray Gain, puanını 51'e yükseltti ve lider Fenerbahçe Arsavev ile arasındaki farkı 4'e düşürdü.