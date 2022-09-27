İtalya Macaristan'ı devirip liderlik koltuğunda finale yükseldi!
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 6. maçında İtalya, deplasmanda Macaristan'ı 2-0 yenerek grubu lider tamamladı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesinde İtalya, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı İtalya 2-0 kazanarak 3 puanı aldı ve Macaristan'ı geçerek liderliğe koltuğunda Uluslar Ligi finallerine yükseldi.
Maçın 27. dakikasında Raspadori'nin golüyle İtalya öne geçerkenü, ilk yarı da Maviler'in üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya da etkili başlayan İtalya, oyun disiplininden kopmayarak 52'de Dimarco ile farkı ikiye çıkardı. Rakibinden daha fazla rakip kaleye şut atarak cesur oyununu İtalya karşısında da sürdüren Macaristan, aradığı golü bulamayınca bu maçtı kaybetmekten kurtulamadı.
Bu sonuçla İtalya 11 puana yükseldi ve grup liderliğine yükseldi. Macaristan ise 10 puanda kaldı ve grup maçlarını 2. sırada tamamladı.
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