Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya, Milletler Ligi'nde namağlup yarı finalde!

İtalya, Milletler Ligi'nde namağlup yarı finalde!

24.07.2025 09:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İtalya, Milletler Ligi'nde namağlup yarı finalde!

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, adını yarı finale yazdırdı.

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi.

İtalya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İtalya, yarı finalde, TSİ 21.00'de oynanacak Polonya-Çin mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Giovannini, Cambi, Nervini)

ABD: Rettke, Franklin, M. Skinner, Poulter, A. Skinner, Igiede (Rodriguez, Eggleston, Samedy, Lanier, Franklin)

Setler: 25-22, 25-21, 28-26

Süre: 93 dakika

İlgili Konular: #ABD #italya #FIVB Milletler Ligi

İlgili Haberler

Filenin Sultanlarının rakibi İtalya!
Filenin Sultanlarının rakibi İtalya! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmasında namağlup İtalya ile kozlarını paylaşacak.
Filenin Sultanları, karar setinde İtalya'ya mağlup oldu
Filenin Sultanları, karar setinde İtalya'ya mağlup oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İtalya'ya 3-2 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.