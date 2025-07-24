İtalya, Milletler Ligi'nde namağlup yarı finalde!

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi.
İtalya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselen ilk takım oldu.
İtalya, yarı finalde, TSİ 21.00'de oynanacak Polonya-Çin mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Giovannini, Cambi, Nervini)
ABD: Rettke, Franklin, M. Skinner, Poulter, A. Skinner, Igiede (Rodriguez, Eggleston, Samedy, Lanier, Franklin)
Setler: 25-22, 25-21, 28-26
Süre: 93 dakika