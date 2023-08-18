İtalya Milli Takımı'nda Spalletti dönemi

İtalya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör Luciano Spalletti oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 21:17
İtalya Milli Takımı'nda Spalletti dönemi
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İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin istifasının ardından milli takımın yeni teknik adamını duyurdu.

Federasyon, Luciano Spalletti'nin milli takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Milli Takım'la 2026 yılına kadar anlaşan Spalletti, görevine 1 Eylül'den itibaren başlayacak.

64 yaşındaki teknik adam, geçen sezon İtalya'da Napoli'nin şampiyonluk özlemine son vermiş ve ardından görevinden ayrılmıştı.


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