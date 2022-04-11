İtalya, Nikita Mazepin'in mal varlıklarına el koydu

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:36

Reuters'ın haberine göre İtalya, eski Formula 1 pilotu Nikita Mazepin ve oligark babasına ait yaklaşık 105 milyon Euro değerindeki mülklere el koydu.

Bu operasyon, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Vladimir Putin'le bağlantılı zengin Ruslara yaptırım amaçlayan bir planın parçası oldu.

Sardunya Adası'nın kuzeyinde Rocky Ram olarak bilinen bir villaya el konulduğu belirtilirken, Mazepin ailesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mart ayında ABD'li Formula 1 takımı Haas tarafından direksiyondan alınan Mazepin, babası Dmitry Mazepin ile birlikte AB yaptırım listesine dahil edilmişti.

İtalyan polisi son haftalarda, yaptırım listelesine alınan zengin Ruslardan 900 milyon Euro'yu aşan villa ve yatlara el koydu.

Ele geçirilen en değerli varlık, milyarder Andrey Igorevich Melnichenko'ya ait yaklaşık 530 milyon Euro değerindeki bir süperyat oldu.