İtalya Serie B'ye koronavirüs engeli

23 Aralık 2021 Perşembe, 18:27

İtalya İkinci Futbol Ligi'nin (Serie B) 19. ve 20. haftasında oynanması gereken müsabakalar, takımlarda artan koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

Serie B yönetimi, 26 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan 19 ve 20'inci hafta maçlarının, Serie B takımlarında oynayan futbolcular arasında artan koronavirüs9 vakaları sebebiyle ertelenmesine karar verdi.

Söz konusu karşılaşmaların ocak ayı içerisinde oynanacağı belirtildi.

Corriere dello Sport gazetesi, özellikle Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza ve Spal takımlarında çok sayıda koronavirüs vakası olduğunu yazdı.

Son haftalarda koronavirüs vakalarının hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı.