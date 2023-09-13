İtalya, Ukrayna karşısında Frattesi'yle kazanmasını bildi!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, sahasında Ukrayna'yı 2-1 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası elemeleri C Grubu'nda İtalya, sahasında Ukrayna'yı konuk etti.
Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı İtalya 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Frattesi'nin golüyle öne geçen İtalya 29'da bir kez daha Frattesi ile farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada Yarmolenko farkı bire indirse de Ukrayna'ya yeterli olmadı ve ev sahibi İtalya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İtalya, 7 puana yükseldi ve ikinci sıraya yükseldi. Ukrayna ise 7 puanda kaldı.
İtalya bir sonraki maçını Malta'ya karşı evinde oynarken Ukrayna ise Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.
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