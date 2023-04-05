İtalya'da dev operasyon! 3 kulübe arama yapıldı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 22:07

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 22:07

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Lazio ve Salernitana'nın kulüp binalarında aramalar yaptığı bildirildi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında mali polis ekipleri, Roma, Lazio ve Salernitana takımlarının kulüp binalarında aramalar gerçekleştirdi.

Aramalara gerekçe olarak gösterilen savcılık talimatının arkasında, söz konusu kulüplerin 2017 ile 2021 arasındaki 4 sezonluk süreçte yaptıkları futbolcu transferlerine atıf olduğu belirtildi.

Soruşturmada özellikle hangi transferlerin inceleme altında olduğuna dair bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Bu arada, Salernitana kulübü de basında çıkan arama haberlerini doğrularken, kulübün mevcut kurumsal yapısının değil mülkiyet değişikliğinden önceki dönemin incelendiğini, yargıyla iş birliğine açık olunduğu ifade edildi.

İtalya'da daha önce, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021'de Juventus'a yönelik başlattığı Prisma soruşturması çerçevesinde siyah-beyazlı kulübün Torino, Milano ve Roma'daki binalarında farklı zamanlarda aramalar yapılmıştı.

İtalya Futbol Federasyonu Spor Hakimliği, söz konusu soruşturmada çıkan bulgular doğrultusunda sportif açıdan Juventus'a sezon ortasında 15 puan silme cezası vermişti. Bu cezaya itiraz eden Juventus hakkındaki bu süreç ve adli süreç ise devam ediyor.