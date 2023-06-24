İtalya'da şampiyon Olimpia Milano!
Play-off final serisinin 7'inci ve son maçında Virtus Bologna'yı 67-55 yenen Olimpia Milano, lig tarihindeki 30. şampiyonluğunu kazandı.
İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) play-off final serisi 7'inci ve son maçında Olimpia Milano, Virtus Bologna'yı 67-55 yenerek şampiyon oldu.
Yedi maç üzerinden oynanan play-off finalinde, Olimpia Milano ve Virtus Bologna, 3-3 eşitlikle serinin son maçında Milano'daki Mediolanum Forum'da karşı karşıya geldi.
Olimpia Milano, ev sahibi olma avantajıyla çıktığı maçın ilk çeyreğini 21-9 önde geçerken, devreye 38-29 üstün girdi. Üçüncü çeyreği de 48-34 önde tamamlayan Olimpia Milano, üstünlüğünü maç boyunca sürdürdü ve sahadan 67-55 galip ayrıldı.
Bu skorla seride durumu 4-3'e getiren Olimpia Milano, ligde üst üste 2'inci, toplamda ise 30.kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, Olimpia Milano'da attığı 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, galibiyette ve şampiyonlukta büyük rol oynadı.
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