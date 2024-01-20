İtalya'da skandal! Mike Maignan'a ırkçı tezahürat
İtalya Serie A'da oynanan Udinese - Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.
İtalya Serie A'da oynanan Udinese - Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu. Milanlı futbolcular, soyunma odasının yolunu tuttu.
Maçın 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti ve soyunma odasına doğru yöneldi.
Milanlı oyuncular soyunma odasına giden Maignan'ı ikna etmek için peşinden gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Maignan oldu ve Milan takımı sahaya döndü.
Milan'ın sahaya dönmesi ile birlikte oyun yeniden hareketlendi.
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